Haberler

ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden LIRR'de seferler grev nedeniyle durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemi LIRR'da, işçi sendikalarının maaş ve sağlık sigortası primlerinde uzlaşı sağlayamaması nedeniyle grev başladı. Tüm hatlarda seferler durdurulurken, günlük yaklaşık 300 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Bu, 1994'ten bu yana sistemdeki ilk grev.

ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden biri olan "Long Island Rail Road (LIRR)" hatlarında tren seferlerinin, işçi sendikalarının grevi nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

CNN televizyonunun haberine göre, demir yolu işçilerini temsil eden 5 sendika ve LIRR'ı işleten kamu kuruluşu arasında yapılan görüşmelerde, maaş artışı ve sağlık sigortası primleri konularında uzlaşı sağlanamadı.

Sendikaların grev kararı alması nedeniyle banliyö demir yolu sistemindeki tüm hatlarda tren seferleri durduruldu.

Yerel medyadaki haberlerde, söz konusu 5 sendikanın LIRR bünyesindeki 3 bin 500 işçiyi temsil ettiğine ve bu grevin 1994'ten beri bu demir yolu sisteminde ilk grev olduğuna dikkat çekildi.

Grevin, New York eyaletine bağlı Long Island bölgesi ile New York kenti arasında seyahat eden günlük yaklaşık 300 bin yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

LIRR sistemindeki hatlar, ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak

Korkulan oluyor! Gözler bu haftada
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu

Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, kayboldu