ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden LIRR'de seferler grev nedeniyle durduruldu

ABD'nin en yoğun banliyö demir yolu sistemlerinden biri olan "Long Island Rail Road (LIRR)" hatlarında tren seferlerinin, işçi sendikalarının grevi nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

CNN televizyonunun haberine göre, demir yolu işçilerini temsil eden 5 sendika ve LIRR'ı işleten kamu kuruluşu arasında yapılan görüşmelerde, maaş artışı ve sağlık sigortası primleri konularında uzlaşı sağlanamadı.

Sendikaların grev kararı alması nedeniyle banliyö demir yolu sistemindeki tüm hatlarda tren seferleri durduruldu.

Yerel medyadaki haberlerde, söz konusu 5 sendikanın LIRR bünyesindeki 3 bin 500 işçiyi temsil ettiğine ve bu grevin 1994'ten beri bu demir yolu sisteminde ilk grev olduğuna dikkat çekildi.

Grevin, New York eyaletine bağlı Long Island bölgesi ile New York kenti arasında seyahat eden günlük yaklaşık 300 bin yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

