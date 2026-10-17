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ABB Başkanı Yavaş, Bağlıca'da 400 milyon liralık yüzme ve spor kompleksini açtı

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Bağlıca'da 400 milyon liralık Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin açılışını yaptı. Yavaş, parti değiştiren belediye başkanlarının sandıkta hesap vereceğini söyledi ve Ankara halkına eşit hizmet ettiklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Parti değiştirenler de o hesabı sandıkta vereceklerdir. Ben bir başkasının takdirine karışacak durumda değilim. Biz şu anda bağımsızız. Ankara halkına eşit bir şekilde hizmet ediyoruz." dedi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut ilçesinin Bağlıca Mahallesi'nde inşa edilen Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin açılış törenine katıldı.

Spor kompleksinin Ankara'nın sosyal yaşamına katkı sağlayacak önemli bir yatırım projesi olduğunu vurgulayan Yavaş, projenin maliyetinin ise 400 milyon lira olduğunu söyledi.

Spor kompleksinin 9 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Yavaş, tesis içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol salonları, 600 metrekarelik fitness alanı ve grup derslerine yönelik stüdyolar bulunduğunu bildirdi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik soru üzerine, "Tabii önce bu parti değiştirmelerin sebebini bir araştırmak lazım. Sebebini araştırırsanız bir şeyler ortaya çıkar. Çünkü şimdiye kadar bu kadar yoğunlukta parti değiştirme olmamıştı." değerlendirmesini yaptı.

Belediye başkanlarının kendisini seçen insanlara karşı sorumlu olduğunu belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Parti değiştirenler de o hesabı sandıkta vereceklerdir. Ben bir başkasının takdirine karışacak durumda değilim. Biz şu anda bağımsızız. Ankara halkına eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Bağımsız kalırken de malum Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti ayrışması oldu. Onların birini diğerine tercih etmeden tabanı kastediyorum. Oy veren bizi bu makama getiren insanları kastediyorum. Biz, rozetimizi çıkarmış bir vaziyette tüm Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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