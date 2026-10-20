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AB Komisyonu Arktik stratejisini duyurdu, 1 milyar avronun üzerinde uyum desteği var

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da yeni Arktik stratejisini duyurdu. Güvenlik, iklim, ekonomik kalkınma ve bölge topluluklarına fırsat olmak üzere dört önceliğe dayanan strateji, 2021-2027 döneminde 1 milyar avronun üzerinde uyum desteğini de kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arktik bölgesinde yeni deniz taşımacılığı rotaları ve doğal kaynakların stratejik rekabeti artırdığına dikkati çekerek, bölgede güvenlik, dayanıklı altyapı ve ekonomik fırsatların geliştirilmesine yatırım yapmayı hedefleyen yeni Arktik stratejisini duyurdu.

Von der Leyen, Strazburg'da yaptığı açıklamada, Arktik bölgesinin Avrupa'nın geleceği açısından önem taşıdığının altını çizdi.

"Arktik, jeopolitik güçlerin doğrudan karşı karşıya geldiği bir bölge. Bu durum, stratejimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor." diyen von der Leyen, yeni stratejiyle bölge halklarının ve Avrupa'nın ortak çıkarlarının gözetileceğini, güvenlik ve ekonomik fırsatların geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Von der Leyen, Arktik'teki ısınmaya da dikkati çekerek, bunun Avrupa için doğrudan sonuçları olduğunu belirtti.

Arktik'teki ısınmanın Avrupa genelinde daha şiddetli ve uzun süreli hava olaylarına yol açtığına işaret eden von der Leyen, ayrıca ekosistemi, tarımı ve su kaynaklarını da etkilediğini söyledi.

Von der Leyen, Arktik bölgesinin, burada yaşayan insanlara, ailelere, topluluklara, yerli halklara ve geleceğini Arktik'te kurmak isteyen gençlere ait olduğunu belirterek, bu nedenle stratejinin merkezine onları koyduklarını kaydetti.

Dört temel öncelik

Diğer taraftan AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, yeni stratejinin güvenlik ve dayanıklılığın güçlendirilmesi, iklim değişikliğine karşı önlem alınması, ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve Arktik bölgesindeki topluluklar için fırsatların artırılması olmak üzere dört temel önceliğe dayandığı bildirildi.

Açıklamada, Arktik bölgesinin küresel ortalamanın yaklaşık dört katı hızla ısındığı, bu durumun ekosistemleri ve bölge halklarının yaşam koşullarını etkilediği aktarıldı.

Yeni deniz taşımacılığı rotaları ve doğal kaynakların ortaya çıkmasının da bölgedeki jeopolitik gerilimleri ve askeri faaliyetleri artırdığı kaydedilen açıklamada, AB'nin üye ülkeler ve NATO ile işbirliği içinde kritik altyapıyı korumayı, buz kırıcı gemi kapasitesini artırmayı ve deniz altı kablolarının güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Deniz altı kabloları için yeni merkezlerin kurulması planlanıyor

Açıklamada, Arktik bölgesindeki deniz faaliyetlerinin izlenmesi ve deniz altı kablolarının korunması için yeni merkezlerin kurulmasının planlandığı bildirildi.

AB'nin 2021-2027 dönemi için Arktik bölgesindeki kalkınmaya yönelik 1 milyar avronun üzerinde uyum desteği sağladığı anımsatılan açıklamada, yeni stratejinin, AB'nin 2021 tarihli Arktik politikasını temel aldığı ve o tarihten bu yana bölgede yaşanan jeopolitik, güvenlik ve çevresel değişimlere yanıt vermeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA
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