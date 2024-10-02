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AB İşsizlik Oranı Yüzde 5,9'a Düştü, Euro Bölgesi'nde İstikrar Sürüyor

AB İşsizlik Oranı Yüzde 5,9'a Düştü, Euro Bölgesi'nde İstikrar Sürüyor
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Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'ndeki işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 5,9'a geriledi. Euro Bölgesi'nde ise işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 6,4'te kaldı. İspanya en yüksek işsizlik oranına sahipken, Çekya ve Polonya en düşük oranlarla öne çıkıyor.

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre AB içinde işsizlik oranı yüzde 5,9; Euro Bölgesi'nde ise yüzde 6,4. Ekonominin Euro bölgesindeki seyri ise, Almanya'daki durgunluğa rağmen olumlu.Avrupaİstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği genelindeki işsizlik oranının Ağustos ayında, önceki aylara göre 0,1 puan düşerek yüzde 5,9'a gerilediğini bildirdi. Euro Bölgesi'ndeki ülkelerde ise işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 6,4'te kaldı. Yapılan istatistik çalışmasına göre AB genelinde yaklaşık 13 milyon kişi iş arıyor, bunların yaklaşık 11 milyonu Euro para birimini kullanan 20 AB ülkesinde yaşayan kişilerden oluşuyor. Birlik içinde işssizlik oranının en yüksek olduğu ülke, bundan önceki aylarda olduğu gibi İspanya. Yüzde 11,3 işsizlik oranına sahip İspanya'yı yüzde 9,5 işsizlik oranı ile bir başka Akdeniz ülkesi olan Yunanistan takip ediyor.

İşsizliğin en düşük olduğu ülkeler ise Çekya (yüzde 2,6) ve Polonya (yüzde 2,9).

Almanya'da işsizlik oranı yüzde 3,5

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Almanya yüzde 3,5'lik oranı ile AB içinde işsizliğin az olduğu ülkeler arasında yer alıyor. AB İstatistik Dairesi, üye ülkelerdeki işsizlik oranını hesaplarken bazı ulusal istatistik kurumlarına göre farklı bir yöntem kullanıyor. Örneğin Almanya'da her ay düzenli olarak işsizlik oranını açıklayan Federal Çalışma Ajansı, ülkedeki işsizliğin Ağustos'ta yüzde 6,1, Eylül ayında ise yüzde 6,0 seviyesinde olduğunu duyurmuştu. Uzmanlar Alman ekonomisindeki durgunluğun, sonbahar döneminde iş piyasasında yaşanan canlanmayı frenlediğini ifade ediyor.

Euro Bölgesi'nde ekonominin seyri olumlu

Eurostat'ın açıkladığı veriler, Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 2024'ün ikinci çeyreğinde Euro Bölgesi'ndeki gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH), Alman ekonomisinin kötü gidişatına rağmen birinci çeyreğe göre yüzde 0,2 arttığını ortaya koyuyor.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Avrupa'nın en büyük ekonomik gücü olan Alman ekonomisi, uzmanlara göre her an resesyona girebilir.

AFP,Reuters / ET,EC

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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