İstanbul merkezli 8 ildeki "dolandırıcılık" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtan zanlıların, telefonla irtibat kurdukları kişileri yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları, suçtan sağlanan gelirlerin transferinde üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.