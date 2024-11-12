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7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi Sona Erdi

7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi Sona Erdi
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Kars Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan kongrede, spor, eğitim ve toplum konularında farklı oturumlar gerçekleştirildi. Kongreye Türkiye ve dünya genelinden pek çok bilim insanı katıldı ve önemli konular ele alındı.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi sona erdi.

Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde KAÜ ve Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen kongreye, Türkiye ve dünyanın birçok üniversitesinden çok sayıda bilim insanı katıldı.

Programda, Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu "Egzersizin İnsülin Direnci ve Metabolik Sendorm Üzerindeki Etkisi", Dr. Öğretim Üyesi Hazar Vural Jane "Barış ve Diplomisinin Sürdürülebilir Olmasında Akademinin Rolü", Prof. Dr. Musa Yıldız ise "Ebul Hasan Harakani'den Hoca Ahmet Yesevi'ye Değerler Eğitimi" hakkında konuşma yaptı.

Daha sonra Doç. Dr. Hidayet Suha Yüksel, Doç. Dr. Ferhat Çifçi, Doç. Dr. Murat Korucuk, Doç. Dr. Aygül Çağlayan Tunç, Doç. Dr. Fatih Yaşartürk'ün oturum başkanlığında farklı sunumlar yapıldı.

Son olarak Prof. Dr. Semiyha Tuncel'in moderatörlüğünü yaptığı sözel sunumlarda akademisyenler, "Sporcularda Kahve Kullanımı", "Sporcularda Postural Deformasyonlar" ve "Enerji, Toplum ve Medeniyet" gibi başlıklarda tecrübelerini paylaştı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kongrede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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