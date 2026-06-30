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İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 'Çapkanlar' suç örgütü üyesi olduğu ve yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyar 66 milyon lirayı akladığı iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira suç gelirini akladığı ve suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Çapkanlar" suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve kripto/elektronik para kuruluşları verilerinde yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasa dışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın kripto varlıkları ve elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edildiği belirtildi.

Böylelikle yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş suç gelirinin aklandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Başsavcılıkça, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da olduğu belirlenen 27 ve Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 28 zanlı hakkında arama, yakalama ve gözaltına alma talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, adreslere düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin gözaltına alındığı, 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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