2025 Hunan Uluslararası Havacılık Fuarı Başladı
Hunan eyaletinde düzenlenen fuar, genel havacılık ve alçak irtifa ekonomisi alanında yenilikleri sergiliyor. Fuar kapsamında statik sergi ve hava gösterileri gerçekleştiriliyor.
CHANGSHA, 22 Kasım (Xinhua) -- 2025 Hunan Uluslararası Genel Havacılık ve Alçak İrtifa Ekonomi Endüstrisi Fuarı başladı. Fuar, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Changsha Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen statik sergi ile Zhuzhou kentindeki Lusong Havalimanı'nda düzenlenen hava gösterisinden oluşuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel