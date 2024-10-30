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Turizm'de tercihler değişiyor! İşte yeni mekanlar

Turizm'de tercihler değişiyor! İşte yeni mekanlar
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2024 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında, ağustos sonu itibarıyla 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralama izni verildi. Kısa süreli kiralamalar için denetim ve şeffaflık artırıldı. Ayrıca, 435 tesise Yeşil Yıldız Belgesi verildi.

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik 2024 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında, ağustos sonu itibarıyla 37 bin 172 konut için turizm amaçlı kiralanan konut izin belgesi düzenlendi. "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

TURİZMDE KİRALIK KONUTU SEVDİ

Kısa süreli kiralamalar için denetim ve şeffaflığın artırılması amacıyla 100 günden az süreyle kiralanan konutların envanteri çıkarıldı. Ayrıca, konutlar için sahip olunması gereken asgari standartlar belirlendi ve bu standartlara uygun konutlar belgelendirilerek kayıt altına alındı. Ağustos sonu itibarıyla başvuru yapılan 88 bin 730 konuttan 37 bin 172'si için turizm amaçlı kiralanan konut izin belgesi düzenlendi.

435 TESİSE YEŞİL YILDIZ BELGESİ VERİLDİ

Turizm sektörünün çevresel, sosyo kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak üzere çevreye duyarlı konaklama tesisleri belgelendirme faaliyetleri kapsamında ise ağustos sonu itibarıyla 435 tesise Yeşil Yıldız Belgesi verildi. Mavi Bayrak uygulamasına dahil olan ülkeler arasında Türkiye 567 ödüllü plajla üçüncü, 27 ödüllü marina ile yedinci sırada yer aldı. Ayrıca 9 bireysel yat ve 18 turizm teknesi de Mavi Bayrak ile ödüllendirildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Yerel Yönetim Yeşil Yıldız Ekonomi Güncel Turizm Çevre Hukuk Emlak

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

haber bana pek inandırıcı gelmedi şahsen işi gücü olmayıp boş boş dolaşan biri olarak ben turizm tercihimi değiştirmedim yine evde oturup çay demleyip höpürdeterek içiyorum

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Mengele:

Türkler türkiyede tatil yapmasi mümkün degil cok pahali avrupali 1500 euroya 2 hsfta vollpansiyon ucak bileti icinde tatil yapar türkler 2 haftaya 150 bin lira öder

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