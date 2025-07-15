19 Mayıs Belediyesince bisiklet gezisi düzenlendi

19 Mayıs Belediyesince bisiklet gezisi düzenlendi
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19 Mayıs Belediyesi tarafından bisiklet gezisi gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesi tarafından bisiklet gezisi gerçekleştirildi.

19 Mayıs Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "sağlık için bisiklet" temalı bisiklet gezisine bu yıl yaklaşık 200 kişi katıldı.

İlçe merkezinden başlayan ve Şehit İsmail Bektaş Kompleksi'ne kadar 4 kilometre boyunca bisiklet süren katılımcılar, turun sonunda çekilişe katıldı.

19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile katılımcılar tarafından gerçekleştirilen çekilişte, ilçe esnafının katkılarıyla onlarca hediye sahibini buldu.

Çekilişte iki bisiklet de verildi.

Topaloğlu, bisiklet farkındalık etkinliğine katılan tüm doğa dostu katılımcılara teşekkür ederek, "Bisiklet hem sağlık hem de çevre dostu ulaşım için önemli bir araç. Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz bisiklet gezimizde bu farkındalığı vurgulamak istiyoruz. Daha temiz, sürdürülebilir bir yaşam için bisikletiyle etkinliğimize katılan ve bizimle birlikte pedal çevirmenin keyfine ortak olan tüm spor ve doğa dostlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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