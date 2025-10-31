Haberler

19 İlde Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonu: 39 Gözaltı

Güncelleme:
Nevşehir merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kripto para yatırım sitesi aracılığıyla yaklaşık 200 vatandaşı dolandırdığı ve 100 milyon liraya yakın gelir elde ettiği belirlendi.

Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin internet üzerinden sahte kripto para yatırım sitesi aracılığıyla dolandırıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kentte üniversite öğrencisi olan B.D'nin kurduğu iddia edilen suç örgütüyle, ülke genelinde yaklaşık 200 vatandaşı dolandırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerin kurduğu sahte yatırım sitesi ve sosyal medya hesabından yasaklı ürün satarak, 100 milyon liraya yakın gelir elde ettiklerini tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Hatay ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, suçtan elde edilen gelirle alınan iki otomobil ile şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin, dolandırıcılıktan elde edilen parayı kripto borsalarına aktardığı, soğuk cüzdanlar arasında transfer yapılarak paranın izini kaybettirmek için çalışıldığı, örgüt elebaşısının elde edilen gelirle Nevşehir'de lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

