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İçişleri Bakanlığı: 17 İlde Dolandırıcılık Operasyonunda 503 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 985 milyon TL dolandıran 503 şüphelinin yakalandığını, 261'inin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda vatandaşları yaklaşık 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadiyle, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı 985 milyon 507 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 503 şüpheli yakalandı."

261 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 261'i tutuklandı, 242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin TL'lik işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silahlar ve fişekler, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, elektronik cihaz, sim kart, çek ve senet, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar 50 milyon TL değerindeki taşınmaz malvarlığına el konuldu. Kahraman polislerimizi, Asayiş Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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