15 Yaşındaki Yiğit Efe Al'ın Bisiklet Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde enduro bisiklet sporcusu 15 yaşındaki Yiğit Efe Al'ın Alanya Kalesi'ndeki merdivenlerden inerken çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. 700 binin üzerinde izlenen videosu için "Bazı insanlar çektiğim videolara sıcak bakmadı; bazıları destekledi, bazıları ise eleştirdi" diyen Yiğit Efe Al, hemşehrisi Toprak Razgatlıoğlu gibi Türkiye ve dünya çapında ses getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Efe Al'ın enduro bisikletiyle Alanya Kalesi'ndeki merdivenlerden inerken çektiği video, sosyal medyada ilgi çekti. Bir kısmı merdiven, bir kısmı asfalt zeminde olmak üzere yaklaşık 300 metrelik mesafeyi yokuş aşağı bisikletle inen Yiğit Efe Al'ın geçen hafta paylaştığı video, 700 binden fazla izlenme aldı. Sosyal medyada viral olan ve ilçe genelinde büyük ilgi gören Yiğit Efe Al, bisikletle geçirdiği çocukluk yıllarından bu spora duyduğu ilgiyi Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. 4 yıl boyunca yaz tatillerinde su sporlarında çalışarak kazandığıyla kendine yeni bisiklet ve ekipmanlar aldığını belirten Al, Türkiye şampiyonluğunu ve uluslararası yarışlarda başarı elde etmeyi hedeflediğini söyledi. 2022 Kasım ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Enduro MTB Şampiyonası'nın final ayağında Hardtail kategorisinde ikincilik elde eden, bu yıl nisanda Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky to Sea Dağ Bisikleti Yarışı'nda birinci olarak adından söz ettiren Yiğit Efe Al, yaşadığı zorlukları ve bu spora tutkusundan bahsetti.

'YAZ TATİLLERİNDE ÇALIŞARAK BU BİSİKLETİ ALDIM'

Yiğit Efe Al, 5 yıldır bisiklet sporunu bilinçli yaptığını, son 2 yıldır da profesyonel yarışlara katıldığını söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Yiğit Efe Al, küçük yaşlardan itibaren sosyal medyada gördüğü bisikletlerin kendisini etkilediğini ve bu spora yönelttiğini anlattı. Yiğit Efe Al, "Çocukluğum bisiklet üzerinde geçti. Yaz tatillerinde 3 ay su sporlarında çalışarak, kendime daha iyi ekipmanlar ve bisiklet almayı başardım. Böylece sporda kendimi daha fazla geliştirme fırsatı buldum. Bu bisikleti de yazları kendim çalışarak ve ailemin katkısıyla alabildim" dedi.

'AMACIM TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLUP, YURT DIŞINDA YARIŞMAK'

Yüksek maliyetlere rağmen bisiklet tutkusu için mücadele ettiğini belirten Yiğit Efe Al, "Bisikletler ve parçalar yurt dışından avro bazlı getirildiği için ekipmanlar oldukça pahalı. Bu bisikleti alabilmek için 4 yıl tatillerimde çalıştım ve sonunda sahip oldum. Çeşitli yarışlara katılıyorum ve katılmaya devam edeceğim. Antalya'daki yarışta birincilik, Bodrum'daki yarışta ise ikincilik derecem var. Ancak bazı talihsizlikler nedeniyle yarışlardan gelir elde edemedim. 2025 yarışlarına daha fazla odaklanıyorum ve umarım daha iyi derecelerle ülkemi temsil edeceğim. Amacım, Türkiye şampiyonu olup, yurt dışındaki yarışlarda boy göstermek" diye konuştu.

'TOPRAK RAZGATLIOĞLU GİBİ OLMAK İSTİYORUM'

Çektiği videodan sonra birçok insanın tepki gösterdiğini, birçok kişinin ise destek verdiğini belirten Yiğit Efe Al, "Bazı insanlar çektiğim videolara sıcak bakmadı; bazıları destekledi, bazıları ise eleştirdi. Bu sporu temkinli yapıyoruz. Merdivenlerden inmeden önce aşağıda bir arkadaşımız, yolu güvenli hale getiriyor. Yine de 'Bir yerini kıracaksın' gibi yorumlar alıyoruz. Ancak tüm önlemleri alarak ve profesyonel şekilde yapıyoruz" dedi.

Türkiye'de bu spor için parklar ve pistler olmadığını belirten Al, arkadaşlarıyla kendi pistlerini hazırladıklarını söyledi. 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu gibi dünya çapında dereceler elde etmek istediğini vurgulayan Al, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

'BURADAYIM AMA YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Anne Zekiye Al da "Yiğit Efe küçüklüğünden beri bisiklet sürüyor ve çok seviyor. İlk başlarda çok desteklemedik; düşüyor, kalkıyordu ama baktık ki vazgeçmiyor, çok hevesli ve bu sporu yapmayı gerçekten istiyor. Biz de destekledik" dedi. Yiğit Efe'nin merdivenlerden inerken çektiği videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadığını söyleyen anne Al, "Efe bisiklet sürerken çok korkuyorum. O merdivenlerden inerken çektiği videoyu izleyemedim, ağladım. Hani diyorlar ya 'Bunun annesi nerede?' Buradayım ama yapabileceğim bir şey yok. Çocuğum seviyor ve bu sporu yapıyor. Elimden gelen başka bir şey yok. Onu izlerken hep yüreğim hopluyor. Çocuğuma çok dua ediyorum" diye konuştu.