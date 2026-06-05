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15 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 3 Milyar TL'lik Para Hareketliliği Tespit Edilen 32 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında toplam 3 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi."

Mardin, Diyarbakır, Adana, Hatay, Ağrı, Giresun, Muğla, Antalya, Aydın, Manisa, İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda MASAK incelemeleri sonucu hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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