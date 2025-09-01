14. Belen Yayla Şenlikleri'nde Başpehlivan Ali Böncüoğlu Oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen 14. Belen Yayla Şenlikleri ve Aba Güreşleri'nde başpehlivan, Ali Böncüoğlu oldu.

Belen Belediyesi ile İskenderun Belediyesi tarafından Halilbey Mahallesi'ndeki kır bahçesinde yapılan güreşler tamamlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 267 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlık finalinde rakibi Ahmet Çağatay'ı yenen Ali Böncüoğlu, başpehlivan oldu. Böncüoğlu, aynı zamanda 50 bin lira para ödülü elde etti.

Müsabakaların ardından güreşçilere, toplamda 1 milyon lira para ödülü verildi.

Etkinliğe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve vatandaşlar katıldı.