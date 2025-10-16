138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Başladı

GUANGZHOU, 16 Ekim (Xinhua) -- 138. Çin İthalat ve İhracat Fuarı çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı. Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinlikte, insansı robotlar, dış iskelet robotlar, küresel devriye robotları, fotovoltaik temizlik robotları ve eğitim robotları gibi en son yeniliklerin sergilendiği Hizmet Robotları Alanı yoğun ilgi gördü.