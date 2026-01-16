Haberler

110 bin TL'yi yanlışlıkla çöpe attı; belediye ekipleri bulup teslim etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP'te esnaf Hüseyin Ertürk, bankadaki hesabına yatırmak için poşete koyduğu 110 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe attı.

GAZİANTEP'te esnaf Hüseyin Ertürk, bankadaki hesabına yatırmak için poşete koyduğu 110 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe attı. Durumu bankaya ulaştığında fark eden Ertürk, ilgililere bildirmesi üzerine Şehitkamil Belediye ekipleri tonlarca çöpün arasında parayı bulup sahibine teslim etti.

Olay, dün Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaflık yapan Hüseyin Ertürk, bankaya 110 bin TL yatırmak için evden çıktı. Elinde başka poşetler de bulunan Ertürk, yanlışlıkla para dolu poşeti çöpe attı. Parasını çöpe attığını bankada fark eden Ertürk, durumu hemen belediyeye yetkililerine bildirmesi üzerine Şehitkamil Belediyesi ekipleri çöpün toplandığı alanda arama yaptı. Ekipler, saatler süren yoğun çalışmanın ardından 110 bin TL'yi bularak sahibine teslim etti.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi