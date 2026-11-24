1 milyon liraya kadar ara ödemenin son kısmının 27 Kasım Cuma tamamlanması hedefleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
İletişim Başkanlığı, On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 1 milyon liraya kadar ara ödemenin son kısmının 27 Kasım Cuma tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Son ödemelerin bu tarihte bitirilmesi planlanıyor.
İletişim Başkanlığı: "(On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı) 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir"
Kaynak: AA