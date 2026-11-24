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İletişim Başkanlığı: "(On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı) 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir"

Kaynak: AA