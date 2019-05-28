Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

Gümüşün ons fiyatı, açılış öncesi işlemlerde hem Avrupa hem de ABD piyasalarının yükselmesiyle, yüzde 1,61 düşüşle 14,32 dolara kadar gerileyerek, 3 Aralık tarihinden bu yana en düşük düzeyine gerildi.

ONS ALTIN BİN 277 DOLARA GERİLEDİ

Altının ons fiyatı ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları gerginliklerine karşın yüzde 0,47 düşüşle bin 277 dolara geriledi.

PLATİN VE PALADYUM DEĞER KAZANDI

Platin yüzde 0,25 artışla 804,9 dolara ve paladyum yüzde 0,74 artışla bin 335 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA