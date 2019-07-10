Gümrük Kanunu'ndaki cezalara ayar gelecek

On Birinci Kalkınma Planı'na göre kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek.

Gümrük Kanunu'ndaki cezalara ayar gelecek

On Birinci Kalkınma Planı'na göre kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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