Gümrük Kanunu'ndaki cezalara ayar gelecek
On Birinci Kalkınma Planı'na göre kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek.
On Birinci Kalkınma Planı'na göre kaçakçılığın önlenmesi için 2023 yılına kadar Gümrük Kanunu'nda öngörülen cezalar gözden geçirilerek daha ölçülü hale getirilecek.
Kaynak: Dunya.com
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