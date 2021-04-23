Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Son bir haftada tüm dünyada sert düşüş yaşayıp hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan sanatçı Gülben Ergen, "Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" ifadelerini kullandı.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü sanatçı Gülben Ergen, hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından ciddi anlamda zarar ettiğini belirtti.

"TEPETAKLAK OLDUK"

"Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk

"BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Kendisiyle özdeşleşen 'Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözünü tekrarlayıp ardından "Ama bitcoine olur." diyerek espri yaptı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk
Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi
Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi
Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor
Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Ebru Gündeş
Spor Arda Turan Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:00:41. #1.15#

title