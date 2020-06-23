Guardiola, Sergio Agüero'nun Sakatlığı Hakkında Bilgi Verdi
Manchester City'de Burnley maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sergio Agüero'nun durumu moralleri bozdu. Manchester City teknik patronu Pep Guardiola maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Agüero'nun durumuyla ilgili konuştu.
23.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:33
Manchester City'de Burnley maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sergio Agüero'nun durumu moralleri bozdu. Manchester City teknik patronu Pep Guardiola maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Agüero'nun durumuyla ilgili konuştu.
Kaynak: Dugout