Guardiola'nın annesi korona virüsten hayatını kaybetti
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
06.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:34
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörülüğünü yapan Pep Guardiola'nın korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun yaşam savaşını kaybettiği açıklandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA