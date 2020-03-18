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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Telekom, Ekonomi

GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'u aynı çatı altında buluşturan m-TOD, koronavirüsle ilgili açıklama yaptı. Vatandaşların iletişim ihtiyacı karşılamak için yapılanların sıralandığı açıklamada, abonelere bu günlerde işlemlerini evlerinden çıkmadan, online kanallar üzerinden yapılması tavsiye edildi.

18.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:02

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'u aynı çatı altında buluşturan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD),Türkiye'nin gündemine de damga vuran koronavirüs ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Telekom sektörünün diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ana bileşenlerden birisi haline geldiğine dikkat çekilen m-TOD'un açıklamasında, "Bu gerçeğin bilinci ile telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemini biliyor, en zor koşullarda dahi Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz" denildi.

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

2020 yılı başında Çin'de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın hastalık" ilan edilen yeni tip koronavirüse (COVID19) karşı yürütülen mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik öneminin de gözler önüne serildiğinin altı çizilen açıklamada, "İletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış göstermiştir. Telekom operatörleri olarak sorumluluğumuzu farkındayız. Bu amaçla tüm çalışanlarımız, milletimizin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

İŞTE ALINAN ÖNLEMLER

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, bu zorlu süreçte vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları ise şöyle sıraladı:

- Milli Eğitim Bakanlığı'mızın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oluyoruz.

- Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdik.

- Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle evden çalışabilecek bütün çalışanlarımızın işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik.

- Müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacı ile açık olan mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledik. Bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı hijyen kurallarını uyguluyoruz.

- Veri merkezlerimiz, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir.

- Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz.

- Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.

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GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın

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Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın

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