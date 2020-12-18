GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı
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GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı

18.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:53

Galatasaray, son dakikada yenidiği golle Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. Karşılaşmayı anlatan GS TV spikerleri gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

GS TV spikerleri, Fatih Karagümrük'ün 90+11. dakikada Mevlüt Erdinç ile attığı galibiyet golü sonrası canlı yayında adeta yıkıldı.

Pozisyonu anbean anlatan GS TV spikerleri, yenen gole "Aman be" sözüyle tepki gösterdiler. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Rakibi karşısında 90. dakikada Diagne'nin penaltıdan attığı golle beraberliği yakalayan Galatasaray, uzatmalarda Mevlüt Erdinç'in golüne engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve Süper Lig'deki 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

GS TV spikerleri Karagümrük'ün son dakikadaki golü sonrası yıkıldı
Haber Yorumları (1)
BURAK: Hakem son dk golunu hesap edememis..mac pazartesi sabah 5 yasak bitene kadar devam edicek diye dusundum bir an 15 dk uzatti bitirdi gs gol atamayinca....
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