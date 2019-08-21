Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.

21.08.2019 23:06
Grekoromen Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takımı kadrosu açıklandı.
Şampiyonada ay yıldızlı armayı taşıyacak olan sporcular şöyle:
55 Kg: Şerif Kılıç
60 Kg: Kerem Kamal 
63 Kg: Rahman Bilici
67 Kg: Atakan Yüksel 
72 Kg: Cengiz Arslan 
77 Kg: Fatih Cengiz 
82 Kg: Emrah kuş 
87 Kg: Metehan Başar 
97 Kg: Cenk İldem 
130 Kg: Rıza Kayaalp


Kaynak: DHA
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