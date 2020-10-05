Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor

05.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:53

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 472,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, cumhuriyet altını da 3.160 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 474,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 472,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, cumhuriyet altını da 3.160 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.898 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle küresel piyasalarda yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 472,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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