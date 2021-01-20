Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 444,5 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 444,5 liradan işlem görüyor

20.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:10
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 444,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, cumhuriyet altını da 2.971 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel yatay bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 441,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 444,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, cumhuriyet altını da 2.971 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.855 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senato'nun Finans Komitesinde yaptığı sunumda büyük teşvik paketlerine vurgu yapmasının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

PİYASALAR BIDEN'IN KONUŞMASINA ODAKLANDI

Bugün, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların risk algısını yükseltmeye devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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