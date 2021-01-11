Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor

11.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:16

Cuma gününü 438,4 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 445 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, cumhuriyet altını da 2.973 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 altında 438,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 445 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, cumhuriyet altını da 2.973 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.850 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, geçen hafta başlayan ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin yeni haftanın ilk gününde de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi ve ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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