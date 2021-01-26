Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442,5 liradan işlem görüyor

Dün, 438,2-444,2 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 441,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 442,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, cumhuriyet altını da 2.958 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.856 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklerin tedirginliğe neden olduğunu belirterek, piyasaların yön bulmakta zorlandığını kaydetti. Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar