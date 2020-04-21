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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 379,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 lira, cumhuriyet altını da 2.545 liradan satılıyor.

21.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:46
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 377,8 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 379,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 lira, cumhuriyet altını da 2.545 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.693,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 370 LİRA DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de mart ayı ikinci el konut satışlarının yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 370 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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