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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 377,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor.

15.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:22
Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 378,7 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla 377,5 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.711,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

'GRAM ALTINDA 360-380 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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