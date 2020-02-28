: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

28.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:06

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı. Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00-10.30 arasında sert bir düşüş yaşadı. 10.00'da 328 liradan işlem gören gram altın, 10.30'da 324 liraya indi. Gram altın 10.50 itibariyle 326 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 534 lira, Cumhuriyet altını da 2.209 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra 1.628 dolar seviyesinde dengelendi.

'GRAM ALTINDA 320-333 LİRA BANDI TAKİP EDİLECEK'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.

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