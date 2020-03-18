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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Kapalıçarşı, Ekonomi

Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs, altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 311,2 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, cumhuriyet altını da 2.088 liradan satılıyor.

18.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:14
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 314,4 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 311,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, Cumhuriyet altını da 2.088 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün, 100 dolara yakın bir artışla 1.554 dolara kadar yükselmesinin ardından günü 1.530 dolardan tamamladı. Şu dakikalarda altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 1.502 dolar seviyesinde dengelendi.

MERKEZ BANKALARINDAN PİYASALARI DESTEKLEYEN HAMLELER

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurduğunu belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

'GRAM ALTINDA 300-320 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Analistler, Avrupa'da sınırların geçici olarak kapatılmasının yatırımcılar üzerindeki tedirginliği görece artırdığına işaret ederek, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin izleneceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.

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Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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