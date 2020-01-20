: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

20.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:09

Gram altın, cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 294,7 liradan tamamladı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 296 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 486 lira, cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.562,1 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR ULUSLARARASI GELİŞMELERE ODAKLANDI

Analistler, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Senatosu'ndaki yargılama sürecinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirterek, Trump'ın azledilmesiyle ilgili Senato'daki yargılamanın, 21 Ocak Salı günkü oturumla başlayacağını kaydetti. Oturumların iki haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini belirten analistler, Senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle aklanma kararının çıkacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Analistler, jeopolitik gelişmeler açısından ABD ile İran arasındaki gerilimin şimdilik gündemden düşmesi sonrası Libya ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiğini belirten analistler, anlaşmanın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğunu kaydetti. Analistler, bu gelişmelerin küresel piyasalarda risk algısını görece artırdığını ve altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

GRAM ALTINDA 290-298 LİRA BANDI İZLENECEK

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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