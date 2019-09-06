Altın düşüşe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

06.09.2019 10:54

Dün dolar/TL'de yaşanan artışa karşılık altının ons fiyatındaki yüzde 2,1'lik düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,9 azalışla 277,7 liradan tamamladı. Bugüne de düşüşle başlayan gram altın, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 276,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, cumhuriyet altını bin 855 liradan satılıyor. Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla bin 510 dolardan alıcı buluyor.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olması küresel piyasalarda risk algısının azalmasına, böylece altının fiyatında düşüşe neden oldu. Analistler, yatırımcıların artan küresel risk iştahının etkisiyle son 3 ayda yaklaşık yüzde 16 kazandıran altında kar satışlarına yöneldiğini kaydetti.

Bugün, Euro Bölgesi'nde 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında bin 490 doların destek, bin 525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA