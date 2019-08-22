Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar

22.08.2019 10:46

Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan düşüşe paralel yüzde 0,32 gerileyerek günü 276,9 liradan tamamladı. Bugüne ise yükselişle başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 276,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, cumhuriyet altını bin 848 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle bin 498 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarının geleceğe dönük çok fazla ipucu vermediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskılarının arttığı bir ortamda, yatırımcıların yarın Jackson Hole'da konferans kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.

'ONS ALTINDA BİN 505 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Ticaret savaşı cephesinde ise karşılıklı açıklamaların gelmeye devam ettiğini aktaran analistler, jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, tüm bu gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Bugün küresel çapta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan ons altında bin 494 doların destek, bin 505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA