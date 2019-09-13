Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

13.09.2019 10:52

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 325 baz puan indirmesinin ardından düşüşü hızlanan dolar/TL günü yüzde 1,6 değer kaybıyla tamamlarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da mevduat faizini 10 baz puan düşürmesi sonrası altının ons fiyatı bin 520 doların üzerini test etti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin olumlu gelişmelerle gevşeyen ons altın ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün, yüzde 1,4 azalışla 272,8 liradan kapanış yaptı. Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 274,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, cumhuriyet altını bin 830 liradan satılıyor. Altının onsu, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla bin 504 dolardan alıcı buluyor.

'ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Kaynak: AA

Analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakerelerinin risk algısını düşürdüğünü ve altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceğini söyledi. Analistler, bugün, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.