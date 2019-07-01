Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

Cuma günü, ons altın fiyatının yatay seyretmesine rağmen, dolar kurundaki değer kazançlarıyla beraber yüzde 0,36 yükselen gram altın haftanın son işlem gününü 262,5 liradan tamamladı. Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 3,7 azalarak 253,2 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 413 lira, cumhuriyet altını bin 691 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,8 düşüşle bin 384 dolardan işlem görüyor. Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini kaydetti.

'ONS ALTINDA BİN 420 LİRA DİRENÇ KONUMUNDA'

Zirvede bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xİ Jinping'in müzakerelerin devamı konusunda anlaşmaları sonrası, bu müzakerelerden gelecek haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında bin 375 doların destek, bin 420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA