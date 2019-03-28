Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 224,4 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,32 primle 229,6 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını bin 535 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,10 artışla bin 311 dolardan işlem görüyor.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ ETKİLİ OLACAK

AA Finans Analisti İslam Memiş, yükselişlerde bin 320 doların üzerinde kalıcı olamayan altının ons fiyatın bin 307 dolar seviyesinin üzerinde tutunup tutunamayacağının takip edileceğini bildirdi. ABD-Çin heyetleri arasında yeniden başlayacak olan görüşmelerin altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren Memiş, teknik açıdan bin 307 doların destek, bin 317 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

"225-235 LİRA ARALIĞINI TAKİP EDİYORUZ"

Memiş, yurt içinde dolar kurundan etkilenen altının gram fiyatının bu hafta ve gelecek hafta dalgalı seyirde işlemler gerçekleştirmeye devam edebileceğini ifade ederek, "Bu sebeple yatırımcısına al-sat yapmamalarını, pozisyonlarını uzun vadeye göre ayarlamalarını, düşüş yönünde beklentilerini uzun sürdürmemelerini tavsiye edebiliriz. Teknik olarak altının gram fiyatında 225-235 lira aralığını takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde olacağını dile getiren Memiş, ABD'de büyüme ve beklenen konut satışları ile Almanya'da Mart ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

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Kaynak: AA