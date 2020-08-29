Göztepe, Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün peşine düştü Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, geçtiğimiz sezonki tek golünü kendilerine atan Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü kiralamak için sarı-kırmızılı takıma teklif yaptı.

Süper Lig'de transfer döneminde Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün peşine düştü. TERİM'İN KARARI BEKLENİYOR Sarı-kırmızılıların, renktaşı Galatasaray'dan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'le görüştüğü bildirilirken, son kararı deneyimli teknik adamın vereceği ileri sürüldü. TEK GOLÜNÜ GÖZTEPE'YE ATTI Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç forvet, geçen sezon Galatasaray'la 6 Süper Lig maçına çıktı. Yunus ligdeki tek golünü taliplisi Göztepe'ye attı. Kaynak: DHA