Göztepe'ye Venezuelalı stoper

Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayıran Göztepe'de Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Venezuela Milli Takımı'nda da yer alan 28 yaşındaki Wilker Angel; daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı