Göztepe'ye Venezuelalı stoper
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'ye Venezuelalı stoper

Göztepe'ye Venezuelalı stoper
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayıran Göztepe'de Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Venezuela Milli Takımı'nda da yer alan 28 yaşındaki Wilker Angel; daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi. - İZMİR

Göztepe'ye Venezuelalı stoper

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Bülent Korkmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Göztepe'ye Venezuelalı stoper - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:14:00. #1.15#

title