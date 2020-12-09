Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak
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Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak

09.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:16
Göztepe maçında cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş'a karşı oynayamayacak

Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçının 45. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Alanyasporlu Salih Uçan, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un Göztepe ile oynadığı erteleme maçının 45. dakikasında sarı kart gören orta saha oyuncusu Salih Uçan cezalı duruma düştü.

Bu göre 26 yaşındaki futbolcu, haftasonu ligin 12. haftasında oynanacak kritik Beşiktaş maçında formasından uzak kalacak.

ÇAĞDAŞ ATAN DA OLMAYACAK

Turuncu yeşillilerde bir önceki hafta oynanan Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan teknik direktör Çağdaş Atan da Beşiktaş maçında kulübede yer alamayacak.

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