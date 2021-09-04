Göztepe hata yapmak istemiyor
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Göztepe hata yapmak istemiyor

Göztepe hata yapmak istemiyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de ilk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni teknik direktörü için Çağdaş Atan'la görüşmelerini sürdürürken, ince eleyip sık dokuyacak.

SÜPER Lig'de ilk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni teknik direktörü için Çağdaş Atan'la görüşmelerini sürdürürken, ince eleyip sık dokuyacak. Göztepe'de 7 yıldır başkanlık koltuğunda oturan ve 11 farklı teknik adamla çalışan Mehmet Sepil'in aceleci davranmak istemediği bildirildi. Hata yapmak istemeyen yönetim Çağdaş Atan üzerinde dursa da, farklı alternatifleri de değerlendiriyor.

Tayfun Korkut'la son anda anlaşamayan Göztepe'de Çağdaş Atan'ın yanı sıra Emre Belözoğlu, Levent Şahin ve Hüseyin Eroğlu'nun da listede olduğu kaydedildi. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İzmir ekibi yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşılaşacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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