Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna katmak istiyor
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Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna katmak istiyor

Göztepe, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ve Filip Novak'ı kadrosuna katmak istiyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'den Filip Novak ve Sinan Gümüş'e teklif yapmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, Novak'ı bonservisiyle almak isterken Sinan için kiralama formülüne gidecek. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Filip Novak ve Sinan Gümüş'e alıcı çıktı. Göztepe, iki futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

NOVAK'I BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYORLAR

Göztepe'nin Novak'ı bonservisiyle almayı planladığı, Sinan'ı ise kiralayabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye geçen sezon Trabzonspor'dan gelen Çek sol bek Novak genelde yedek kulübesinde bekledi. Ligde 18 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 1 gol attı. Antalyaspor'dan gelen kanat Sinan da Novak gibi 18 Süper Lig müsabakasında forma giydi. Sinan Gümüş takıma 3 gol ve 1 asist katkısı verdi. Göztepe yeni sezon hazırlıklarına yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

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