Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

20.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:13
Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Göztepe Kulübü, 3 futbolcu ve bir teknik heyet personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.

HAFTAYI YENİLGİYLE KAPATTILAR

Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü sahasında Atakaş Hataspor'u konuk etmiş ve Mame Diouf'un golüne engel olamayarak sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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