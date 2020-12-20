Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
20.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:13
Göztepe Kulübü, 3 futbolcu ve bir teknik heyet personeli olmak üzere toplamda 4 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.
HAFTAYI YENİLGİYLE KAPATTILAR
Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü sahasında Atakaş Hataspor'u konuk etmiş ve Mame Diouf'un golüne engel olamayarak sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz