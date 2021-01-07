Göztepe, Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'yı takıma geri çağırdı
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Göztepe, Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'yı takıma geri çağırdı

07.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:17
Göztepe, Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'yı takıma geri çağırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'nın, sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'nın, sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kerim Alıcı'nın sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesinin kullanıldığı ve oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.

Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen ve Boluspor'a kiralanan 23 yaşındaki Kerim Alıcı, Beypiliç Boluspor formasıyla TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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