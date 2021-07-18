SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacak
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SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacakOnur ATIŞ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, yeni sezon ve transferler konusunda açıklamalarda bulundu.

SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacak

Onur ATIŞ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, yeni sezon ve transferler konusunda açıklamalarda bulundu. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sepil, kadroyu gençleştireceklerini ifade etti.

Göztepe'de yeni bir yapılanmanın olduğunu vurgulayan Sepil, "Biz geçen sezondan beri futbolda, kadromuzda yapılaşmaya gidiyoruz. Daha dinamik ve genç bir kadro kuracağız demiştik. Bu sene de aynı yolda gidiyoruz. Biz geçmişte hep elinde bonservisi olan oyuncuları tercih ediyorduk. Elinde bonservisi olan futbolcular da genelde yaş ortalaması yüksek isimler. Genç futbolcu olup da boşta olması mümkün olmuyor. Bu sene de geçen sezonun stratejisine devam ediyoruz. Belki de Göztepe tarihinin en yüksek bonservisini bu sene ödemiş olacağız. Daha genç ve dinamik bir kadro oluşturacağız" dedi.

TARAFTARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK

Transfer stratejilerinden vazgeçmeyeceklerini anlatan Mehmet Sepil, "Gençleştirilme durumu Türkiye'de tam uygulanmasa da doğrunun bu olduğuna inanıyoruz. Biz bunu bu şekilde uygulamaya kesinlikle kararlıyız. Transfer henüz bitmedi. Gerekli gördüğümüz yerlere takviye yapacağız. Onları da bitirip yolumuza bakacağız" diye konuştu.

Taraftarı çok özlediklerini ifade eden Sepil, "Göztepe için bizim taraftarımızı diğer taraftarlara benzemez. Bunu bütün Türkiye kabul ediyor. Şu an pandemiden dolayı stat doluluk oranı yüzde 50 gözüküyor. Taraftarımızla oynamak çok önemli bir avantaj. Onları gerçekten çok özledik. Bu sezon Süper Lig çok rekabetçi olacak. Yine 4 takım küme düşecek. Hem üst sıralarda hem de alt sıralarda oldukça rekabetçi bir sezon bizi bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Sepil, "Yıldız transfer yapılacak mı?" sorusuna ise gülerek, "Zor soru" cevabını verdi.

SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacak
SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacak
SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacak
SPOR Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Kadromuz çok dinamik olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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