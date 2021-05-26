Göynükbelen Mahallesi'nde yaban mersini üretimine ORKÖY desteği
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Göynükbelen Mahallesi'nde yaban mersini üretimine ORKÖY desteği

Göynükbelen Mahallesi'nde yaban mersini üretimine ORKÖY desteği
Anadolu Ajansı / Osman Sak - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde 5 bin yaban mersini (mavi yemiş) fidanı toprakla buluşturuldu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde 5 bin yaban mersini (mavi yemiş) fidanı toprakla buluşturuldu.

Orhaneli Orman İşletme Müdürü Bora Turan, yaptığı açıklamada, mahallede yaban mersini üretiminin büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Buna destek olmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şubesi tarafından Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü aracılığıyla 7 aileye yüzde 20'si hibe olmak üzere Mavi Yemiş Kredi desteği sağladıklarını bildiren Turan, "Göynükbelen Mahallesi'nde ORKÖY aracılığıyla bu yıl toplam 5 bin Duke, Patriot ve Blue crop cinsi mavi yemiş fidesi toprakla buluşmuştur. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Göynükbelen Mahallesi'nde yaban mersini üretimine ORKÖY desteği
Göynükbelen Mahallesi'nde yaban mersini üretimine ORKÖY desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Sak

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Göynükbelen Mahallesi'nde yaban mersini üretimine ORKÖY desteği - Haberler Ekonomi
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