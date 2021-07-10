Görüntüdekiler asker değil futbolcu! Angers'ın hocası, takıma kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdı

Fransa'nın köklü ekiplerinden Angers'ın Teknik Direktörü Gerald Baticle, takım ruhunu yükseltmek adına farklı bir metot uyguladı. Oyuncularına komando kıyafeti giydiren Baticle, ormanda oyuncularına eğitim yaptırdı. Zorlu parkurlardan geçen futbolcular keyifli anlar yaşadı.

Dillere pelesenk olmuş 'komando kampı' yaptılar ifadesi gerçeğe dönüştü. Fransa'nın ekibi Angers, takım ruhunu oluşturma adına farklı bir sistemde çalışma yaptı.

EKİP HALİNDE HAREKET

Teknik Direktör Gerald Baticle, futbolcularına askeri kamuflaj giydirip ormana götürdü. Ve burada hazırlanan zorlu parkurlarda futbolcular ekip halinde hareket etti.